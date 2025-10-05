Metro celebra sus 50 años con un evento ciudadano en Santiago
El Metro de Santiago realiza, la tarde de este domingo, un gran evento ciudadano a propósito de la celebración de sus 50 años. Se trata de "La Fiesta Metro", una instancia gratuita para "celebrar medio siglo de viajes, encuentros y vida en la ciudad".
El evento se desarrolla en la Plaza de la Ciudadanía, en Santiago, y cuenta con presentaciones musicales, foodtrucks y un show de los halcones de la FACh.
