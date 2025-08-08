Síguenos:
Metro de Santiago celebra 50º aniversario con histórica certificación de carbono neutralidad

Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: Metro de Santiago (X)
El Ministerio de Medio Ambiente otorgó al Metro de Santiago el Sello de Neutralización de Huella Chile al certificar cero emisiones en su operación de 2024, marcando un hito durante la celebración de sus 50 años de historia.

"Recibimos los certificados oficiales de HuellaChile, que nos acredita que tenemos este sello de neutralidad en los alcances uno y dos, lo que significa que que logramos compensar y neutralizar la emisión de nuestros gases de efecto invernadero a través de nuestra matriz de energía, que hoy día que es 100% renovable", destacó Paulina del Campo, gerenta de comunicaciones de Metro de Santiago, en conversación con Lo Que Queda del Día.

"Esto era uno de los pilares más importantes de nuestra proyección de ruta de sostenibilidad de Metro", explicó la funcionaria, quien subrayó el hito de haber alcanzado la meta "un año antes de lo que nos habíamos propuesto en 2024".

