Metro de Santiago celebra 50 años: Exhiben histórico primer tren

La lluvia y el frío no impidieron que cientos de familias se congregaran este día en la Plaza de la Ciudadanía para celebrar los 50 años del Metro de Santiago. El evento, ubicado frente al Palacio de La Moneda, se ha convertido en un panorama imperdible que rememora la historia y proyecta el futuro del principal transporte público de la capital.

La principal atracción es la representación del primer tren que realizó su recorrido inaugural hace cinco décadas, un viaje que conectó la estación San Pablo con La Moneda. Tras la exhibición, este histórico vagón será trasladado al Museo de Ferrocarriles del Parque Quinta Normal. Junto a esta pieza de museo, los asistentes también pueden conocer el "Metro del futuro", un modelo de la marca Alstom que operará en la red en los próximos años.

Además de las exhibiciones, la celebración cuenta con un espectáculo gratuito para toda la familia que se extenderá hasta las 19:00 horas, con presentaciones de artistas como Axé Bahía, Leo Rey, la Sonora Palacios y el popular Perro Chocolo.

