Metro de Santiago instalará puertas de andén en la Línea 1 en diciembre

Una semana de fallas y una riña que terminó con un apuñalamiento en la estación Franklin han puesto el foco en la seguridad y operación del Metro de Santiago.

Por segundo día consecutivo, los usuarios de la Línea 1 sufrieron este jueves un nuevo problema: a las 8:30 de la mañana, la estatal informó de la existencia de "una persona en la vía", lo que obligó al cierre de siete estaciones, desde Universidad de Santiago a San Pablo, por más de una hora.

Este incidente se suma a los ocurridos el lunes y ayer, con suspensiones que afectaron a gran parte de la Línea 1 en horas punta.

Según expertos, una de las razones de estas fallas podría ser la acumulación de material rodante en las vías, un problema que se manifiesta en las horas de mayor afluencia.

La instalación de puertas de andén

Las autoridades de transporte se mostraron preocupadas por las alteraciones, pero las atribuyeron principalmente a "acciones externas" y destacaron que la cantidad de suspensiones de larga duración ha disminuido.

"El Metro se caracteriza por poder resolver estas fallas lo más rápido posible. Nos preocupa y estamos trabajando para que el Metro sea un espacio lo más seguro posible", dijo el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz.

Para contrarrestar esto, el secretario de Estado y el presidente de Metro, Guillermo Muñoz, confirmaron la instalación de puertas de andén en la Línea 1, lo que permitirá disminuir en un 60% la cantidad de incidencias.

"Estamos en un trabajo no solamente de expandir la red de Metro, sino que, además, ir modernizando líneas y estaciones que fueron construidas hace ya varias décadas. En el caso de la Línea 1, toda la Línea 1 (contará) con puertas de andén, sin detener la operación de los trenes", señaló el ministro.

Por su parte, el presidente de Metro complementó: "El evento que ocurre en Línea 1 hoy día y que ocurrió el día de ayer no se refiere a fallas, y eso es un elemento muy lamentable que nos toca enfrentar. La instalación de puertas de andén va a permitir disminuir en 60% la cantidad de incidencias que hay en Línea 1".

El montaje de las puertas en los andenes está previsto para diciembre de este año.

Estas barreras estarán funcionando en la totalidad de la Línea 1 para el año 2028, siguiendo el ejemplo de otros países como México, que ha implementado programas similares.