Tópicos: País | Transportes | Metro

Metro de Santiago mantiene servicio parcial en la Línea 1

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

La interrupción afecta a siete estaciones.

Metro de Santiago mantiene servicio parcial en la Línea 1
 ATON (archivo)
En plena hora punta de este martes, Metro de Santiago informó en sus redes que la Línea 1 opera parcialmente, con detención de trenes sólo entre Estación Central y Los Dominicos.

Cerca de las 18:30 horas, la empresa precisó que siete estaciones están cerradas: U. de Santiago; San Alberto Hurtado; Ecuador; Las Rejas; Pajaritos; Neptuno y San Pablo, cuya combinación también está suspendida.

Ante la contingencia, la Red Metropolitana de Movilidad dispuso buses de apoyo para el trayecto entre San Pablo y Estación Central, y reforzó los recorridos que suelen circular por la Alameda.

A su vez, Metro difundió alternativas de viaje en su cuenta de X para los pasajeros que se han visto afectados por la interrupción del servicio.

