Metro de Santiago normalizó servicio en Línea 1

En plena hora punta de este martes, la Línea 1 del Metro operó parcialmente, con detención de trenes sólo entre Estación Central y Los Dominicos; una situación que se extendió por más de una hora y media hasta su normalización.

Cerca de las 18:30 horas, la empresa precisó que siete estaciones estaban cerradas: U. de Santiago; San Alberto Hurtado; Ecuador; Las Rejas; Pajaritos; Neptuno y San Pablo, cuya combinación también estaba suspendida.

La empresa comunicó a través de X que la interrupción se debía a que en la estación Ecuador, un objeto cayó a la vía y "provocó daños que nos obligan a interrumpir el servicio como medida de seguridad".

Finalmente, a las 20:09 horas, Metro anunció: "El servicio en L1 vuelve a estar disponible con todas sus estaciones operativas. Ten en cuenta que la frecuencia podría tardar unos minutos en normalizarse. Toda la red disponible".

Ante la contingencia, la Red Metropolitana de Movilidad había dispuesto buses de apoyo para el trayecto entre San Pablo y Estación Central, y reforzó los recorridos que suelen circular por la Alameda.

A su vez, Metro difundió alternativas de viaje en su cuenta de X para los pasajeros que se han visto afectados por la interrupción del servicio.