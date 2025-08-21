Metro implementa desvíos para circular en estación Baquedano

Como parte de las obras de la futura Línea 7 del Metro de Santiago, la estación Baquedano sufrirá modificaciones en su circulación interna a partir del martes 26 de agosto.

El cambio principal será el cierre de un pasillo de conexión entre Línea 1 y Línea 5, medida que se extenderá hasta marzo de 2026. Durante este período, la combinación se mantendrá operativa a través de un nuevo flujo de circulación, apoyado por señalización reforzada y personal en terreno.

A partir de marzo de 2026 se reabrirá la mitad de los pasillos intervenidos, situación que se mantendrá hasta la futura inauguración de la Línea 7.

Razones de las obras

Los trabajos permitirán habilitar galerías, accesos y nuevas instalaciones necesarias para operar de forma segura la Línea 7, que conectará Renca con Vitacura, aliviando la saturación de otras líneas y acortando los tiempos de viaje.

"Estas obras en Baquedano son un paso clave dentro de los grandes proyectos que estamos desarrollando. No solo permitirán integrar la futura Línea 7, sino que también fortalecerán la capacidad de nuestra red en uno de los puntos más concurridos de Santiago", afirmó Pamela Barros, gerente de Operaciones de Metro de Santiago.

Plan de gestión de flujos en Baquedano

Escaleras y accesos diferenciados en horarios punta.

Refuerzo de la señalética y personal adicional en zonas de alto tránsito.

Información en tiempo real en pantallas, sistema de audio y canales digitales, incluido el minisitio dedicado a Línea 7 en metro.cl.

Recomendaciones para pasajeros

Metro de Santiago sugirió a los usuarios:

Anticipar algunos minutos adicionales en sus viajes.

Seguir las señales y orientaciones del personal.

La empresa reiteró que la construcción de la Línea 7 es un proyecto clave para entregar un Metro más moderno, seguro y conectado, en beneficio de millones de personas en la capital.