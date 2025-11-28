Metro normalizó servicio tras suspensión en cuatro estaciones de la Línea 1

Metro restableció por completo el servicio en la Línea 1 luego de que esta mañana tuvieran una emergencia por una persona en la vía.

La situación obligó a cerrar las estaciones Salvador, Manuel Montt, Pedro de Valdivia y Los Leones, todas ellas ya disponibles.

A raíz del hecho, Bomberos de Santiago despachó cuatro carros a la estación Pedro de Valdivia, bajo el código "persona bajo vagón de tren".