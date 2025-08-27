Metro normalizó su servicio en Línea 1

Metro de Santiago normalizó su servicio en Línea 1, luego del cierre por casi dos horas de operación parcial por persona en la vía.

Desde las 18.04 horas, el servicio estaba disponible únicamente entre las estaciones San Pablo y Universidad de Chile, y entre Baquedano y Los Dominicos. En tanto, las estaciones Universidad Católica y Santa Lucía permanecían cerradas mientras se realizan las diligencias correspondientes, mientras que la combinación en Universidad de Chile entre las Líneas 1 y 3 hacia Los Dominicos estaba suspendida.

"Servicio en L1 normalizado", informó Metro a las 19.47.