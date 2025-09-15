Metro presentará el tren "Darth Vader" frente a La Moneda

El esperado tren "Darth Vader", que Metro operará en la futura Línea 7, entre Renca y Vitacura, tendrá su debut en sociedad durante octubre, según anunció el presidente del directorio de la empresa estatal.

En conversación con Una Nueva Mañana en Cooperativa, Guillermo Muñoz anunció que con motivo de los 50 años del ferrocarril metropolitano, el domingo 5 de octubre se realizará una gran actividad para el público, en la explanada del Paseo Bulnes, frente a La Moneda.

"El día 5 de octubre, a propósito de la de la celebración de los 50 años, lo vamos a celebrar con la ciudadanía, vamos a hacer un un espectáculo público ahí frente a La Moneda, durante todo el día 5, que es domingo; y frente a La Moneda, en la explanada del Paseo Bulnes, vamos a tener el 'tren Darth Vader', una maqueta a escala real del 'tren Darth Vader' para que los puedan ver en persona; junto con algunas otras sorpresas", relató.

Se trata de la maqueta a escala real de los nuevos carros, que Alstom dispuso para el trabajo de Metro, y que han sido bautizadas por los seguidores del tren como "Darth Vader", por sus colores y máscara.

En rigor, es un tren Metropolis, que funcionará desde el segundo semestre de 2028, y que opera sin conductor, con aire acondicionado, un sistema avanzado de información para pasajeros con datos sobre la ruta y las estaciones, puertos USB para usuarios y también un moderno sistema de ciberseguridad.

Cada convoy constará de cinco coches, con una longitud de 102 metros de largo y 2,90 metros de ancho; y con una capacidad de albergar a 1.250 personas. Tienen cuatro puertas anchas por coche y pasillos anchos, con espacios reservados para personas con movilidad reducida.