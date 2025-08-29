Síguenos:
País | Transportes | Metro

Metro reporta servicio interrumpido en la Línea 4

Publicado:
Periodista Digital: Cooperativa.cl
Metro de Santiago informó que su servicio se encuentra interrumpido en la Línea 4 la mañana de este viernes, por una persona en la vía.

Desde alrededor de las 8:30 horas, los trenes sólo circulan entre las estaciones Grecia y Plaza de Puente Alto, en ambas direcciones.

Así las cosas, las estaciones Tobalaba, Cristóbal Colón, Francisco Bilbao, Príncipe de Gales, Simón Bolivar, Plaza Egaña y Los Orientales se encuentran fuera de servicio.

