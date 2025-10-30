Metro suspende servicio en siete estaciones de la Línea 1

Esta tarde, el Metro de Santiago informó que siete estaciones de la Línea 1 se encuentran sin servicio debido a la presencia de una persona en la vía.

Las estaciones afectadas son: Universidad de Santiago, San Alberto Hurtado, Ecuador, Las Rejas, Pajaritos, Neptuno y San Pablo. En esta última, además, se suspendió la combinación con la Línea 5.

Por esta razón, el servicio sólo está disponible desde Estación Central hasta Los Dominicos.

La compañía indicó que, para facilitar el transporte de los pasajeros, se dispusieron buses de apoyo que circulan por el eje Alameda. Entre ellos se encuentran las rutas: 412, 106, I09, 401, 405, 418, 419, 421, 423, 424, 510, 516, 210, 210v y 210e.

Desde Metro, aseguran que seguirán informando sobre la normalización del servicio en las estaciones afectadas.