Metro restableció por completo el servicio de la Línea 1

Autor: Cooperativa.cl

La caída de una persona a las vías causó la emergencia esta mañaana.

Metro restableció por completo el servicio de la Línea 1
Metro anunció el restablecimiento completo de la Línea 1 luego de que esta mañana una persona cayera a las vías.

La emergencia se mantuvo por casi dos horas, complicando el traslado de los santiaguinos.

Debido a ello, la empresa puso a disposición de los pasajeros un justificativo que se puede presentar ante el empleador.

