Metro restableció por completo el servicio de la Línea 1
Publicado:
Autor: Cooperativa.cl
La caída de una persona a las vías causó la emergencia esta mañaana.
Metro anunció el restablecimiento completo de la Línea 1 luego de que esta mañana una persona cayera a las vías.
La emergencia se mantuvo por casi dos horas, complicando el traslado de los santiaguinos.
Debido a ello, la empresa puso a disposición de los pasajeros un justificativo que se puede presentar ante el empleador.
