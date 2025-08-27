Metro tiene servicio parcial en la Línea 1

El Metro de Santiago informó que la Línea 1 funciona esta tarde con servicio parcial debido a la presencia de una persona en la vía.

Según detalló la empresa, el servicio está disponible únicamente entre las estaciones San Pablo y Universidad de Chile, y entre Baquedano y Los Dominicos.

En tanto, las estaciones Universidad Católica y Santa Lucía permanecen cerradas mientras se realizan las diligencias correspondientes.

Además, la combinación en Universidad de Chile entre las Líneas 1 y 3 hacia Los Dominicos se encuentra suspendida.

