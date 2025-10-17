Personas sentadas en andenes e "incidente de salud" provocaron interrupciones en Línea 1
Metro informó que ya se "reestableció (el servicio)" y se trabaja para normalizar la frecuencia habitual de trenes.
Metro informó que se vio obligado a cortar la corriente en la Línea 1 por personas sentadas en los bordes de los andenes.
Hola, tenemos un corte de corriente en L1 por conducta imprudente de personas sentadas al borde del andén. Trabajamos para normalizar.— Metro de Santiago - #50Años (@metrodesantiago) October 17, 2025
De acuerdo con la empresa, el servicio ya fue normalizado.
Sin embargo, posteriormente y en otro hecho, un tren de la misma línea estuvo detenido "momentáneamente debido a freno de emergencia por incidente de salud".
Usuarios reportaron esperas de 10 minutos al interior de los vagones, pero según Metro ya se "reestableció (el servicio)" y se trabaja para normalizar la frecuencia habitual de trenes.
Hola, tuvimos un tren detenido momentáneamente debido a freno de emergencia por incidente de salud. Ya restablecimos y trabajamos para normalizar la frecuencia habitual de trenes.— Metro de Santiago - #50Años (@metrodesantiago) October 17, 2025