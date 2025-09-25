Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago24.1°
Humedad41%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: País | Transportes | Metro

Por cuarta vez en la semana: Metro suspende servicio en estaciones de Línea 1

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

La medida afecta a El Golf y Alcántara.

Por cuarta vez en la semana: Metro suspende servicio en estaciones de Línea 1
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Metro informó la suspensión del servicio en dos estaciones de la Línea 1, situación que se ha reiterado esta semana e incluso afectó a los usuarios durante esta mañana.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada