Servicio parcial en Línea 2 del Metro por problema técnico

Metro de Santiago informó de la suspensión de al menos 12 estaciones de la Línea 2 debido a una falla aparentemente técnica.

Poco antes de las 07:15 horas, la empresa informó que un tren estaba detenido "más de lo habitual" en Lo Ovalle para pocos minutos después confirmar que el servicio sólo está disponible entre Franklin y Vespucio Norte.

Las estaciones cerradas son:

El Llano

San Miguel

Lo Vial

Departamental

Ciudad del Niño

Lo Ovalle

El Parrón

La Cisterna

El Bosque

Observatorio

Copa Lo Martínez

Hospital el Pino

El sistema RED, por su parte, informó de un refuerzo de la locomoción colectiva en la superficie con buses que realizan, en bucle, el recorrido entre Franklin y Hospital El Pino.