Servicio parcial en Línea 2 del Metro por problema técnico
Sólo está habilitado entre las estaciones Franklin y Lo Ovalle.
Metro de Santiago informó de la suspensión de al menos 12 estaciones de la Línea 2 debido a una falla aparentemente técnica.
Poco antes de las 07:15 horas, la empresa informó que un tren estaba detenido "más de lo habitual" en Lo Ovalle para pocos minutos después confirmar que el servicio sólo está disponible entre Franklin y Vespucio Norte.
Las estaciones cerradas son:
El sistema RED, por su parte, informó de un refuerzo de la locomoción colectiva en la superficie con buses que realizan, en bucle, el recorrido entre Franklin y Hospital El Pino.