Tópicos: País | Transportes | Metro

Servicio parcial en Línea 2 del Metro por problema técnico

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Sólo está habilitado entre las estaciones Franklin y Lo Ovalle.

Servicio parcial en Línea 2 del Metro por problema técnico
Metro de Santiago informó de la suspensión de al menos 12 estaciones de la Línea 2 debido a una falla aparentemente técnica.

Poco antes de las 07:15 horas, la empresa informó que un tren estaba detenido "más de lo habitual" en Lo Ovalle para pocos minutos después confirmar que el servicio sólo está disponible entre Franklin y Vespucio Norte.

Las estaciones cerradas son:

  • El Llano
  • San Miguel
  • Lo Vial
  • Departamental
  • Ciudad del Niño
  • Lo Ovalle
  • El Parrón
  • La Cisterna
  • El Bosque
  • Observatorio
  • Copa Lo Martínez
  • Hospital el Pino

El sistema RED, por su parte, informó de un refuerzo de la locomoción colectiva en la superficie con buses que realizan, en bucle, el recorrido entre Franklin y Hospital El Pino.

