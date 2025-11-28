"Toda la red disponible" en Metro tras superar nuevo incidente de "persona en la vía"

Por "persona en la vía", Metro de Santiago estuvo con servicio parcial en la Línea 5 (L5) la tarde de este viernes, una emergencia que ya fue superada.

Según precisó la empresa, la L5 estuvo sin servicio en las estaciones Rodrigo de Araya, Carlos Valdovinos, Camino Agrícola, San Joaquín, Pedrero, Mirador, Bellavista de La Florida y Vicente Valdés.

Pasadas las 18:30 horas, toda la red volvió a estar disponible.

18:31 hrs. #L5 vuelve a estar operativa ✅️



Toda la red disponible. https://t.co/KOvt03Wicz — Metro de Santiago - #50Años (@metrodesantiago) November 28, 2025

Por este mismo motivo, más temprano la Línea 4 del Metro también sufrió la suspensión del servicio en nueve estaciones.

La empresa informó a través de X que el tramo reanudó su operación alrededor de las 15:40 horas.

15:40 hrs. #L4 vuelve a estar operativa ✅️.



Toda la red disponible. https://t.co/3xSSAl5Saa — Metro de Santiago - #50Años (@metrodesantiago) November 28, 2025

Estas fueron las estaciones cerradas:

Tobalaba (combinación suspendida)

Cristóbal Colón

Francisco Bilbao

Simón Bolivar

Plaza Egaña (combinación suspendida)

Los Orientales

Grecia

Los Presidentes

Quilin

La emergencia obligó al sistema RED a habilitar buses de apoyo en el tramo afectado: 412-418-429-712-D02-225-216-219e

También por "persona en las vías", durante la mañana de este viernes estuvo suspendido el servicio -de manera parcial- en la Línea 1.