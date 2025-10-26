Nueva estación de Metro en Quilpué inicia marcha blanca y prepara su inauguración
La nueva estación Valencia, ubicada en la comuna de Quilpué, inició su marcha blanca este domingo 26 de octubre con su primera prueba de pasajeros, marcando la fase final del proyecto que ampliará el servicio ferroviario Limache-Puerto.
Durante este período se están realizando ensayos de embarque, desembarque y uso de las instalaciones, con la finalidad de garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura antes de su apertura oficial.
Según informó EFE Valparaíso, la inauguración de la estación será anunciada una vez concluidas las obras complementarias, las que buscan optimizar la conectividad y mejorar la movilidad urbana en Quilpué.
