Partió marcha blanca para fiscalizar velocidad de scooters eléctricos

Las autoridades dieron inicio al periodo de marcha blanca para la fiscalización de scooters eléctricos que circulen a más de 25 kilómetros por hora, el máximo permitido por ley.

La nueva herramienta, desarrollada por Inacap, permitirá a los equipos de fiscalización detectar en terreno si un scooter ha sido adulterado para aumentar su potencia o su velocidad.

El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, encabezó la presentación del sistema y destacó que esta medida busca mejorar la seguridad vial y reducir el riesgo de accidentes asociados al uso de estos vehículos en zonas urbanas. Quienes incumplan la normativa se exponen a multas que irán desde 0,5 UTM hasta 1 UTM (entre 35 mil pesos y 70 mil pesos al valor de noviembre).

