Mujer denunció que micro partió con su hija antes que ella pudiera subir: "No nos quiso abrir"

A través de redes sociales, una mujer denunció que un chofer de micro arrancó con su hija pequeña a bordo, sin darle tiempo a ella para subir.

Según explicó la mujer, la situación ocurrió en avenida Grecia con Pedro de Valdivia, cuando intentaba subir al bus por la puerta del medio con sus dos hijas, con la intención de posteriormente pagar su pasaje, para que el torniquete no les impidiera el paso a las pequeñas.

"Un chofer de una micro nos cerró la puerta en la cara con mi hija y a la otra se llevó sola en la micro. Anduvo un par de paraderos con ella sola. Nosotras corríamos detrás de la micro, los autos intentaban parar al micrero, llegamos al lado de él y no nos quiso abrir", aseguró la afectada mujer.

Fue entonces que una mujer, que se encontraba en la micro con la pequeña, decidió bajarse con ella en un paradero para entregársela a su madre.

En un segundo video, la madre de la niña reveló haber interpuesto distintas denuncias en las instituciones correspondientes, además de haber recibido ayuda de diversas personas que presenciaron la situación.

