De cara a las elecciones presidenciales y parlamentarias de este domingo, las autoridades capitalinas dispusieron un plan especial de transporte público para facilitar el traslado de los ciudadanos a sus locales de votación.

El subsecretario de Transportes, Jorge Daza, detalló que la medida más destacada será la gratuidad en servicios como el Metro de Santiago y los trenes de EFE (Empresa de los Ferrocarriles del Estado), pero aclaró que el sistema Red Movilidad (exTransantiago) no lo será.

Los detalles en el informe de la periodista Paula Lillo.

