Como "gesto de empoderamiento y libertad", ciegos manejaron por la Alameda
Más de 200 personas con discapacidad visual participaron este domingo en una nueva edición de la actividad “Ciegos a Manejar”, organizada por la Fundación de Lucha contra la Retinitis Pigmentosa (Fundalurp) en coordinación con Automóvil Club de Chile.
La iniciativa, realizada frente al Palacio de La Moneda, permitió que los asistentes vivieran una experiencia única y fuera de toda lógica: conducir un automóvil por las calles de la ciudad.
Para la actividad se desarrolló un circuito especialmente habilitado en la Alameda, a la altura de la calle Teatinos. Allí, los participantes realizaron ejercicios individuales de conducción de aproximadamente 10 minutos, acompañados por instructores de conducción especializados.
"Este tipo de experiencias no solo representan un gesto profundo de empoderamiento y libertad, sino que también refuerza la urgencia de avanzar hacia una movilidad verdaderamente inclusiva en Chile. El país tiene el deber de construir espacios que permitan a todos vivir la movilidad como un derecho y no como un privilegio”, sostuvo Carlos Larravide, gerente general de Automóvil Club de Chile.