Tópicos: País | Transportes | Tránsito

Romería: Revisa los desvíos en Santiago para este domingo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La marcha partirá desde Plaza Los Héroes y se extenderá hasta el Cementerio General.

Los cortes de tránsito afectarán a locomoción colectiva y autos particulares en varias arterias de la capital.

Los desvíos regirán entre las 09:00 y las 15:00 horas.

Para este domingo está convocada una nueva romería desde Plaza Los Héroes hasta el Cementerio General, en recuerdo de las víctimas de la dictadura. La actividad implicará cortes y desvíos de tránsito entre las 09:00 y las 15:00 horas.

La Delegación Presidencial Metropolitana informó que se mantiene en coordinación con los organizadores y con Carabineros para que la marcha se desarrolle en completa normalidad.

Esta jornada, Carabineros detalló en su cuenta de X las modificaciones en el tránsito: la marcha se desplazará desde Plaza Los Héroes por Morandé, Agustinas, San Antonio y avenida Recoleta hasta el camposanto.

Los desvíos afectarán tanto a vehículos particulares como a la locomoción colectiva. Entre las principales medidas, se informó que:

De oriente a poniente, los buses serán desviados desde Providencia por Manuel Montt, Curicó, Vidaurre, Sazié y Vergara, para retomar Alameda. Los autos, en tanto, deberán circular por Salvador, Marín, Eleuterio Ramírez y Vergara hasta Alameda.

De poniente a oriente, la locomoción colectiva que transite por Alameda tomará Avenida España hacia Blanco Encalada, Tupper y Avenida Matta. Los vehículos particulares lo harán por Almirante Latorre, Club Hípico, Ercilla, Tupper, El Parque, Avenida Matta y Santa Rosa hasta Diagonal Paraguay.

De norte a sur, los buses dejarán Recoleta a la altura de Dorsal hacia Fermín Vivaceta y luego Avenida Santa María. Los autos serán desviados por Avenida México, Santa Laura, Independencia, Domingo Santa María y Fermín Vivaceta hasta Santa María.

De sur a norte, tanto autos como transporte público que circulen por Bellavista deberán tomar Loreto, Avenida Perú, El Salto y luego empalmar con Recoleta a la altura de Einstein.

Carabineros reiteró el llamado a planificar los viajes y utilizar vías alternativas mientras se desarrolla la romería.

