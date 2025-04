Turista italiano ayudó a adulto mayor a recuperar su caballo: "¡Mil gracias!"

A través de redes sociales se viralizó el momento en el que un turista italiano ayudó a un adulto mayor a recuperar su yegua que se había escapado en la Patagonia.

En el video se puede ver cómo el hombre intentó detener al italiano que andaba en su motocicleta para pedirle ayuda. Sin embargo, el extranjero no dominaba el idioma español, por lo que le costó entender lo que el adulto mayor quería decirle.

"Se me va la yegua encillá para allá. No la puedo alcanzar, puede volver para atajarla, por favore" se le escucha decir al hombre que estaba arreando a sus vacas. "Quedo de a pie. Se me va encillá la yegua, ¿la vio allá? Atajarla", intentó explicarle.

Al cabo de unos minutos, el turista pareció entender lo que quería comunicarle y cambió su rumbo para ir en busca de la yegua perdida. Una vez que la encontró, la tomó por las riendas y guio de vuelta a su dueño.

"¡Mil gracias!", dijo con una enorme sonrisa el adulto mayor, mientras intentaba explicarle al hombre extranjero que su almuerzo y otras cosas esenciales estaban en la montura del caballo.

"Ayudar a alguien en dificultad es un pequeño gesto que puede cambiar una vida, incluso la tuya. La amabilidad no cuesta nada, pero vale más que cualquier riqueza. Cada vez que tiendes una mano, haces del mundo un lugar mejor", reflexionó el turista en sus redes sociales.