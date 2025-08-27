Representantes de distintos comités de vivienda de Valparaíso se manifestaron este miércoles en las afueras de las oficinas del Serviu regional para denunciar que, al modificar las condiciones en el proceso de postulación, esa institución puso en riesgo el acceso a la casa propia de unas 720 familias, consignó Alerta Noticias Valparaíso.

LEER ARTICULO COMPLETO