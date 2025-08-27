Comités de vivienda de Valparaíso protestaron afuera del Serviu
Publicado:
Fotos Destacadas
Ciudad suiza vive noches de incidentes tras muerte de joven que huía de la policía
Los nombres que asoman como director técnico en Colo Colo
Obras del Parque Barón de Valparaíso llevan 40% de avance
Fotos Recientes
Comités de vivienda de Valparaíso protestaron afuera del Serviu
Los traspasos de los futbolistas chilenos en el mercado de pases internacional
Aduanas descubrió contrabando de 100 mil cigarrillos chinos
Representantes de distintos comités de vivienda de Valparaíso se manifestaron este miércoles en las afueras de las oficinas del Serviu regional para denunciar que, al modificar las condiciones en el proceso de postulación, esa institución puso en riesgo el acceso a la casa propia de unas 720 familias, consignó Alerta Noticias Valparaíso.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados