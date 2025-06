Gobierno moderniza la plataforma digital DOM para acelerar permisos de construcción

El Ministerio de Vivienda ha puesto en marcha la primera etapa de una estrategia de 10 medidas orientadas a enfrentar la "permisología" y agilizar los trámites y permisos necesarios para el sector de la construcción.

Un pilar fundamental de esta iniciativa es el fortalecimiento tecnológico de la plataforma de Direcciones de Obras Municipales (DOM) en línea.

Esta plataforma permite realizar de manera remota hasta 90 tipos de trámites, incluyendo solicitudes de permisos de edificación, urbanización y subdivisión. Actualmente, opera en 110 municipios del país, beneficiando a ciudadanos, empresas y profesionales del rubro.

Aunque la plataforma existe desde 2016, una inversión de 1.187 millones de pesos proyectada entre 2025 y 2027 busca transformarla en una versión 2.0. Esta actualización incluirá a 20 nuevos municipios, mejoras en el cumplimiento de los plazos de respuesta legales (actualmente no siempre respetados en muchos proyectos) y la incorporación de herramientas avanzadas como consultas normativas con inteligencia artificial.

Los primeros cuatro meses de operación de la plataforma modernizada han mostrado resultados prometedores. Se registró un aumento del 15% en el ingreso de trámites, con más de 22.000 solicitudes respondidas. Además, se observó una reducción del 43% en los rechazos de solicitudes y un incremento del 13% en las aprobaciones.

Productividad y Regulación: La visión del ministerio y el gremio

El ministro de Vivienda, Carlos Montes, se refirió a estas medidas destacando que "el sector construcción requiere no solo menos trámites innecesarios, sino que también elevar la productividad".

Según el secretario de Estado, la energía debe enfocarse en mejorar la tecnología, la formación de los maestros y la forma de construir, más allá de la mera tramitación.

Asimismo, aclaró que abordar la "permisología" no implica eliminar la regulación, sino buscar "buenas regulaciones" y una "buena operación práctica", asociando esta agilización con "calidad y mayor productividad".

Por su parte, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Alfredo Echavarría, valoró la estrategia gubernamental y el hecho de que se aborde un tema que, a su juicio, no se trataba anteriormente.

Sin embargo, Echevarría también señaló que, si bien "todo ayuda", aún faltan muchas otras acciones para lograr una movilización significativa en inversión y crecimiento en el país.

Específicamente, mencionó que el proyecto de ley marco de permisos sectoriales "no aborda y no incluye todo lo que tiene que ver con hallazgos arqueológicos y no incorpora tampoco lo ambiental".

"Esperamos que este proyecto se apruebe finalmente la próxima semana, pero todavía quedan algunos años, (ya que) hay que hacer reglamentos y bajada en otros cuerpos legales, pero que se haya abordado este tema realmente lo destacamos", puntualizó el líder de la (CChC).

Estas acciones en la plataforma DOM se enmarcan en un conjunto más amplio de medidas del gobierno para reactivar el sector inmobiliario, que también incluyen un proyecto de ley para modernizar la planificación urbana, el próximo lanzamiento de un portal oficial sobre el estado de la planificación y subsidios al crédito hipotecario.