En este nuevo capítulo de Partamos por Casa en Cooperativa, tal como el año pasado, nos ubicamos en el estadio El Llano en la comuna de San Miguel para cerrar el mes de los dirigentes y dirigentas.

En la instancia, conversamos con el ministro de Vivienda, Carlos Montes, para dar clausura a las celebraciones propias del período; con el acompañamiento de Natalie Cantero, la dirigente del Comité Mejor Vivir Tres de San Miguel.

También dialogamos con Nathalie Becerra, encargada de participación ciudadano del Serviu Metropolitano; Antonio Fritis, secretario ejecutivo del programa del Minvu "Quiero mi Barrio"; y la subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, Gabriela Elgueta.

