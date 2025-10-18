Síguenos:
Partamos por Casa: La consulta que actualizará la Política Nacional de Desarrollo Urbano

Publicado: | Fuente: Cooperativa
En esta nueva edición de Partamos por Casa en Cooperativa, conversamos sobre la consulta pública que actualizará la Política Nacional de Desarrollo Urbano junto a la presidenta del Consejo Nacional de Desarrollo Territorial, Paola Girón, y la directora ejecutiva de la Fundación Basura, Tamara Ortega, quienes detallaron los objetivo que se buscarán en dicha instancia.

También conversamos con la secretaria ejecutiva de Condominios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Doris González, quien profundizó acerca de las implicancias de inscribirse en el Registro Nacional de Administradores.

