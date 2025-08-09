En este nuevo capítulo de Partamos por Casa en Cooperativa, conoceremos las actividades que se hicieron en el marco del Mes de las Dirigencias. Además, hablamos con la ganadora del Premio Anual a la Dirigencia Social, concedido a quienes desempeñan un rol potente de dirigentes en todo el país.

También abordaremos la Cuenta Pública realizada por el ministro de Vivienda, Carlos Montes, en la comuna de Talcahuano (Región del Biobío).

LEER ARTICULO COMPLETO