En este nuevo capítulo de Partamos por Casa en Cooperativa, conversamos junto al economista del Centro de Estudios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Pablo Henríquez, quien profundizó acerca de la reducción del 33% del déficit habitacional en Chile desde el año 2002, cifra que se dio a conocer a partir del Censo de Población y Vivienda 2024.

También conocimos los avances de las dos etapas del proyecto Eco Barrio "La Platina", ubicados en las comunas de La Pintana y Puente Alto, que beneficiarán a 656 familias.

Finalmente, hablamos acerca del concepto "Ciudades Verdes" junto a Paulina Terra, Coordinadora de la Estrategia Ciudades Verdes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), quien abordamos la reciente aprobación de la estrategia chilena para promover la extensión de parques, jardines, techos verdes, huertos y bosques urbanos.

