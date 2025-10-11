Partamos por Casa: Libro recoge historias de dirigentes sociales a lo largo de Chile
Publicado: | Fuente: Cooperativa: | Foto: Minvu (referencial)
En esta edición de Partamos por Casa en Cooperativa conversamos Patricia Boyco, directora del Centro de Formación de Diálogo y Participación del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, creado hace tres años.
La funcionaria entregó detalles acerca del libro "Te espero en mi casa: Conversaciones sobre liderazgo, formación y comunidades en el Chile actual", elaborado a partir de 17 historias de dirigentes sociales.
Para profundizar esta conversación hablamos también con Rocío Moya, dirigente de la Región del Maule, quien formó parte del mencionado proceso.