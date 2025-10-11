Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago18.7°
Humedad41%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Partamos por Casa: Libro recoge historias de dirigentes sociales a lo largo de Chile

Publicado: | Fuente: Cooperativa: | Foto: Minvu (referencial)
Llévatelo:
Audios Destacados
Audios Recientes
Audios + Escuchados
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

En esta edición de Partamos por Casa en Cooperativa conversamos Patricia Boyco, directora del Centro de Formación de Diálogo y Participación del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, creado hace tres años.

La funcionaria entregó detalles acerca del libro "Te espero en mi casa: Conversaciones sobre liderazgo, formación y comunidades en el Chile actual", elaborado a partir de 17 historias de dirigentes sociales.

Para profundizar esta conversación hablamos también con Rocío Moya, dirigente de la Región del Maule, quien formó parte del mencionado proceso.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados