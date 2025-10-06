Ante inminente desalojo, habitantes de toma "venden" terrenos en redes sociales

Esta semana se debería ejecutar el desalojo de la toma "Dignidad" en la que 194 familias mantienen ocupada la ribera norte de la quebrada de Macul, en la comuna de La Florida. Y ante la inminencia de este proceso, el alcalde Daniel Reyes advirtió sobre estafas que algunos de los residentes del lugar están promoviendo en redes sociales, pues buscan vender el terreno que ocupan ilegalmente.

Mientras se coordinan las autoridades comunales, regionales y Carabineros para ejecutar la sentencia judicial que ordenó el desalojo, el jefe municipal acusó que a través de publicaciones, principalmente en Facebook "personas inescrupulosas, que sabiendo que están en un terreno privado y zona de exclusión están vendiendo terrenos con derechos a la asignación de un subsidio por 20 millones de pesos".

Reyes reveló además que quienes publican estos avisos "destacan la vista del lugar. Es un comportamiento inescrupuloso e inaceptable. Esas personas con mayor razón no deben seguir en ese espacio".

Hasta ahora se han coordinado al menos cuatro operativos para ofrecer soluciones transitorias como subsidios de arriendo a quienes cumplan con las condiciones. Y aunque hay llamados a abandonar el lugar, algunos habitantes han anunciado su intención de resistirse.

Se trata de un sector donde se han generado en los últimos años una serie de delitos e incivilidades como homicidios, balaceras, narcotráfico y asentamiento de inmigrantes ilegales. Además es una zona de exclusión por riesgo de aluviones como el que ocurrió en 1993, en el que murieron 26 personas.

Techo: Que no se empeore la situación

Ante este proceso de expulsión desde el terreno, Isidora García, directora social de Techo, planteó que "hemos visto con preocupación el aumento de desalojos en el último tiempo. Hay distintos derechos que deben ser resguardados, pero lo que lamentablemente se ha evidenciado es que muchas veces las familias quedan en una situación de precariedad peor. Al parecer los desalojos no son la solución, sino que trasladan el problema en lugar de resolverlo".

"Hay que poner sobre la balanza el fortalecimiento del Estado de Derecho y el cumplimiento de las sentencias judiciales y el derecho de las familias que necesitan un lugar donde vivir y no queremos que queden en una situación peor. Debería haber protocolos que aseguren que estos procesos se hagan de buena manera y respetando los derechos humanos de los involucrados", añadió.

Según el catastro 2024-2025 de Techo, actualmente en Chile hay 1.428 campamentos, la cifra más alta en 30 años.