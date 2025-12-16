La municipalidad de Maipú, en conjunto con Carabineros, realizó este martes el desalojo y demolición de la toma El Trébol, uno de los cuatro asentamientos ubicado en Camino a Melipilla con Pajaritos.

En el operativo que contó con la presencia de cerca de 140 funcionarios policiales se desalojaron 110 hogares, con cerca de 380 personas, aunque quedaban solamente 30 familias, las que serán reubicadas en albergues y recibirán subsidios de arriendo.

El alcalde Tomás Vodanovic (FA) destacó que "uno de los factores que hace que la presencia de este campamento sea sumamente riesgosa es que acá tenemos la presencia de oleoductos, gaseoductos, de una autopista y además el vertimiento de aguas servidas en canales de regadío. Por tanto, este es un sector que no reúne ninguna condición para que habiten familias".

