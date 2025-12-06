Megatoma: Justicia dio luz verde al plan de expropiación más desalojo parcial

La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió este sábado el plan presentado por el Gobierno para iniciar el proceso de desalojo de las hectáreas que no serán expropiadas en el Cerro Centinela, donde se emplaza la megatoma de San Antonio, en la Región de Valparaíso.

"Habida cuenta del Decreto de Expropiación aludido en la presentación que antecede, y el plan de ejecución del fallo presentado con esta fecha, dese por iniciado el proceso de desalojo del inmueble de autos, en los términos planteados por la Delegación Presidencial Regional", detalló la resolución.

Corte de Valparaíso acoge plan de ejecución y da por iniciado desalojo en San Antonio https://t.co/vyZGWtp0Lb pic.twitter.com/j9Vsczq0tZ — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) December 6, 2025

El Gobierno entregó el viernes al tribunal de alzada el plan para ejecutar el desalojo de las hectáreas que no serán expropiadas del asentamiento ilegal. El documento -de carácter reservado- incluye detalles sobre la magnitud de la población que vive en el sector, la disponibilidad de contingente policial y la coordinación con otros eventos masivos en la región.

De todas maneras, el Ejecutivo optó por no informar la fecha exacta del operativo, argumentando razones de seguridad.

Mientras tanto, el municipio de San Antonio habilitó el Colegio España como albergue temporal para quienes resulten desalojados, con capacidad para 116 personas -equivalente a unas 38 familias- pese a que en el terreno existen más de 4.000.

El gimnasio del recinto funcionará como refugio por tres días para grupos prioritarios, como embarazadas, personas con discapacidad y familias con niños, y contará con servicios básicos, aunque sin permitir el ingreso de mascotas.