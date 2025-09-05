Síguenos:
Tomas de terrenos

Montes y Cordero se reunieron con dueños del terreno "megatomado" en San Antonio

Publicado:
| Periodista Radio: Esteban Vásquez
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Las negociaciones entre el Gobierno y los privados completaron su plazo esta semana sin resultados, pero las conversaciones siguen adelante para buscar alternativas al desalojo.

El ministro de Seguridad Pública advirtió sobre las consecuencias de la eventual expulsión de más de 10 mil pobladores.

Montes y Cordero se reunieron con dueños del terreno
 ATON (referencial)

Ricardo Posada y Esteban Solari acudieron a la cita con los ministros para acordar "una solución a esta problemática", dijo el Minvu.
Los ministros Carlos Montes (Vivienda y Urbanismo) y Luis Cordero (Seguridad Pública) se reunieron este viernes con los dueños del terreno donde se ubica la mega toma de San Antonio, Ricardo Posada y Esteban Solari, para evaluar "distintos escenarios y alternativas" ante el inminente desalojo de más de 4.000 familias.

La cita inició a las 15:00 horas con la participación, en primera instancia, del titular del Minvu junto a los propietarios del terreno. Posteriormente se integró el ministro Cordero, quien informó acerca de las implicancias de una eventual expulsión de los pobladores.

"Las partes continuarán el diálogo con el objetivo de buscar una solución a esta problemática, que afecta a más de 10 mil personas", detalló el Minvu en un comunicado.

"Además, se comunica que la Comisión del Minvu encargada de reportar sobre condiciones de venta, precio y garantías para la posible venta del terreno que ocupa el mega campamento Cerro Centinela entregó a las partes el informe de las 17 sesiones que sostuvo esta instancia", concluyó.

