Montes y Cordero se reunieron con dueños del terreno "megatomado" en San Antonio

Los ministros Carlos Montes (Vivienda y Urbanismo) y Luis Cordero (Seguridad Pública) se reunieron este viernes con los dueños del terreno donde se ubica la mega toma de San Antonio, Ricardo Posada y Esteban Solari, para evaluar "distintos escenarios y alternativas" ante el inminente desalojo de más de 4.000 familias.

La cita inició a las 15:00 horas con la participación, en primera instancia, del titular del Minvu junto a los propietarios del terreno. Posteriormente se integró el ministro Cordero, quien informó acerca de las implicancias de una eventual expulsión de los pobladores.

"Las partes continuarán el diálogo con el objetivo de buscar una solución a esta problemática, que afecta a más de 10 mil personas", detalló el Minvu en un comunicado.

"Además, se comunica que la Comisión del Minvu encargada de reportar sobre condiciones de venta, precio y garantías para la posible venta del terreno que ocupa el mega campamento Cerro Centinela entregó a las partes el informe de las 17 sesiones que sostuvo esta instancia", concluyó.