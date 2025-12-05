Senadores UDI cuestionan reasignación de recursos para expropiación en San Antonio

Senadores de la UDI manifestaron su preocupación por la decisión del Gobierno de utilizar recursos originalmente destinados a proyectos habitacionales en Aysén, Ñuble, Los Lagos, Los Ríos y La Araucanía para financiar la expropiación de terrenos en la megatoma de San Antonio, ocupada ilegalmente desde 2019.

Los parlamentarios David Sandoval, Gustavo Sanhueza e Iván Moreira anunciaron que solicitarán antecedentes formales al Ministerio de Vivienda y advirtieron que la medida "podría afectar el avance de soluciones habitacionales en el sur del país".

El senador David Sandoval, integrante de la Comisión de Vivienda, calificó como "inquietante" que fondos destinados a proyectos no ejecutados en regiones se utilicen para "resolver un conflicto generado por una ocupación ilegal".

"Es inaceptable que se normalice la idea de que, porque hay proyectos no ejecutados, se puedan usar recursos regionales de manera discrecional para otras zonas", señaló, junto con anunciar que pedirá un informe detallado sobre los montos devueltos por los Serviu, los proyectos pendientes y los criterios de reasignación.

Desde Ñuble, el senador Gustavo Sanhueza criticó la gestión del Ministerio de Vivienda y sostuvo que "incluso regiones que han cumplido sus metas están siendo afectadas".

"Cuesta entender que a una región que avanza la terminen castigando por errores y atrasos del propio Gobierno. Aquí no hay planificación ni criterio", afirmó, acusando al Ejecutivo de "financiar una toma ilegal" con fondos regionales.

A su vez, el senador Iván Moreira, de Los Lagos, cuestionó el manejo centralizado del déficit habitacional y aseguró que "la decisión perjudica directamente a familias que llevan años esperando una solución".

"Es indignante que la falta de gestión del Gobierno termine pagándola la gente de nuestras regiones", sostuvo.

Los legisladores solicitaron que el Ministerio de Vivienda exponga en la Comisión los antecedentes de la reasignación e informe con claridad el impacto que esta decisión tendrá en las metas habitacionales regionales.