En este capítulo de Partamos por Casa en Cooperativa conversamos con el seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región de Los Lagos, Fabián Nail Álvarez, sobre cómo la zona se convirtió en la séptima a nivel nacional en lograr el 100% del Plan de Emergencia Habitacional, con la entrega de 14.165 viviendas.

Además, conocemos el nuevo llamado al subsidio de arriendo regular y los detalles de nueva normativa térmica.

