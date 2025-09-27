Síguenos:
Partamos por Casa: Los Lagos cumplió meta del Plan de Emergencia Habitacional

Publicado: | Fuente: Cooperativa
En este capítulo de Partamos por Casa en Cooperativa conversamos con el seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región de Los Lagos, Fabián Nail Álvarez, sobre cómo la zona se convirtió en la séptima a nivel nacional en lograr el 100% del Plan de Emergencia Habitacional, con la entrega de 14.165 viviendas.

Además, conocemos el nuevo llamado al subsidio de arriendo regular y los detalles de nueva normativa térmica.

