NASA quiere instalar reactor nuclear y reclamar para EE.UU. "la mejor parte de la Luna"

La NASA planea construir un reactor nuclear estadounidense en la Luna para que, a partir de 2030, opere como parte de la "carrera" espacial con China.

Así lo afirmó Sean Duffy, administrador interino de la agencia especial norteamericana, quien es también secretario de Transporte en la actual Administración de Donald Trump.

"Este no es un nuevo concepto, esto se ha discutido bajo Trump 1 (2017-2021), bajo (la presidencia de) Biden (2021-2025), pero estamos en la carrera hacia la Luna y en la carrera hacia la Luna con China, y para tener una base en la Luna necesitamos energía", dijo Duffy en una rueda de prensa, confirmando el proyecto que, primeramente, informó el medio Politico con base en un reporte interno de la NASA.

El Gobierno de Estados Unidos ya ha "gastado cientos de millones de dólares estudiando" si es posible construir el reactor, aseveró Duffy, que prometió un anuncio oficial del tema más adelante.

El reactor generará 100 kilowatts de energía, la cantidad de electricidad equivalente a la que requiere una casa de 186 metros cuadrados cada tres día y medio, describió el secretario.

"Nos han dado instrucciones para empezar a desplegar nuestra tecnología, para movernos y hacer de esto una realidad", añadió el funcionario.

El jefe de la NASA reconoció que no es "una tecnología enorme", pero argumentó que la "energía es importante y, si se habla de sostener vida en la Luna y después ir a Marte, esta tecnología es críticamente importante".

Duffy enmarcó el proyecto dentro de la "carrera hacia el espacio" que ha impulsado Trump, quien en su primera gestión creó la Fuerza Espacial (Space Force) como parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

"Si vamos a involucrarnos en la carrera hacia la Luna, hacia Marte, tenemos que ponernos las pilas. Tenemos que enfocar nuestros esfuerzos en ir a la Luna, que es lo que vamos a hacer", comentó.

El director interino recordó que la NASA lanzará a inicios del próximo año la misión Artemis 2 para que cuatro astronautas den la vuelta a la Luna, mientras que Artemis 3 buscará que los tripulantes hagan un alunizaje y permanezcan seis días en el satélite, el doble de tiempo que el récord previo.

