Decomisan miles de productos infantiles falsificados previo al Día del Niño

Tras realizar siete operativos en almacenes extraportuarios, la Aduana de Valparaíso incautó más de 57 mil juguetes y 28 fardos de ropa infantil falsificada, en los días previos a una nueva celebración del Día del Niño y la Niña.

Empresas importadoras de Santiago serían las destinatarias de estos productos, que infringen la propiedad intelectual e industrial de marcas como Labubu, Hello Kitty, Barbie o Disney.

Estos cargamentos repletos de contrabando fueron identificados gracias al cruce de información de operaciones de comercio exterior, así como otros indicios y factores propios de la Aduana.

"Como parte de nuestra labor diaria de fiscalización, en vísperas de la celebración del Día del Niño se incrementa la detección de artículos relacionados con ese evento, como juguetes o ropa infantil que no cumplen con la normativa nacional. Es decir, pueden ser falsificaciones, o contener sustancias tóxicas o perjudiciales para la salud", puntualizó el director regional del servicio, Braulio Cubillos.

"Por esa razón, el rol de control y revisión que realiza la Aduana es muy importante, ya que constituye una barrera de protección que permite evitar el ingreso a nuestro país de este tipo de mercancía", destacó.

El avalúo estimado de esta incautación es de unos 66 mil dólares.