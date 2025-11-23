En este nuevo capítulo de Congreso Futuro en Cooperativa, profundizamos en cómo Chile se está relacionando con la inteligencia artificial a partir de los resultados de la encuesta Chile Nos Habla, elaborada por la Universidad de San Sebastián y Estudio Público. Según el estudio, un 73% de las personas declara estar familiarizado con la IA, aunque uno de cada tres chilenos todavía no la utiliza en su trabajo.

Para entender estas cifras y los desafíos que plantea la rápida adopción tecnológica, conversamos con Thierry de Saint-Pierre, presidente de la Mesa de IA de la ACTI y académico de la Universidad de San Sebastián. Con él abordamos los contrastes entre el uso personal y laboral de estas herramientas, las percepciones de riesgo, las brechas en empresas y las oportunidades que se abren en aprendizaje, productividad y servicios digitales en el país.

