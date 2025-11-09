Congreso Futuro: Valdivia, sede del microscopio más avanzado de Latinoamérica
Publicado: | Fuente: Logan Gutierrez / Unsplash
En este capítulo de Congreso Futuro en Cooperativa conversamos sobre un hito importante para la ciencia chilena: el microscopio más avanzado de Latinoamérica se instaló en Valdivia, capital de la Región de Los Ríos.
También hablamos sobre ciudades verdes, a propósito de una iniciativa de los ministerios de Vivienda y Medio Ambiente para transformar los entornos urbanos de Chile de aquí al año 2050.