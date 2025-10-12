Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago26.8°
Humedad18%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Congreso Futuro: Zoom a los Premios Nobel de Medicina y de Física

Publicado: | Fuente: Cooperativa Ciencia
Llévatelo:
Audios Destacados
Audios Recientes
Audios + Escuchados
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

En este capítulo de Congreso Futuro en Cooperativa, junto a inmunólogo de la Universidad de Chile Leandro Carreño analizamos el Premio Nobel de Medicina concedido a Shimon Sakaguchi, Mary Brunkow y Fred Ramsdell, ligado a su transcendental descubrimiento en la "tolerancia inmunitaria periférica".

Además, junto a Carla Hermann, académica del Departamento de Física de la misma casa de estudios, conversamos sobre el Premio Nobel de Física que recibieron John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis, vinculado con el descubrimiento del "efecto túnel cuántico macroscópico".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados