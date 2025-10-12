En este capítulo de Congreso Futuro en Cooperativa, junto a inmunólogo de la Universidad de Chile Leandro Carreño analizamos el Premio Nobel de Medicina concedido a Shimon Sakaguchi, Mary Brunkow y Fred Ramsdell, ligado a su transcendental descubrimiento en la "tolerancia inmunitaria periférica".

Además, junto a Carla Hermann, académica del Departamento de Física de la misma casa de estudios, conversamos sobre el Premio Nobel de Física que recibieron John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis, vinculado con el descubrimiento del "efecto túnel cuántico macroscópico".

