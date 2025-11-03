El rey Felipe VI participó en la primera versión del Congreso Futuro Iberoamericano, celebrada en Madrid, donde enfatizó la necesidad de intensificar la cooperación entre las naciones en áreas estratégicas.

El monarca español destacó que la instancia es "una valiosa oportunidad para seguir pensando juntos el papel de Iberoamérica en el mundo", e insistió en el valor crucial de la colaboración en los ámbitos científico, educativo y cultural para afrontar los desafíos globales.

Organizado por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y la Fundación Encuentros del Futuro (FEF), este encuentro busca consolidar a Iberoamérica como un polo de pensamiento y cooperación frente a los desafíos globales, adoptando el modelo creado en Chile en 2011, que integra el diálogo entre el Estado, la academia, el sector privado y la sociedad civil.

