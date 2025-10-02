La bióloga ambiental y magíster en Educación, Daniela Quiñones, fue reconocida como la primera mujer chilena nominada a los prestigiosos Nature Awards Inspiring Women in Science.

Este galardón, otorgado por la reconocida revista de difusión científica Nature, resalta su trayectoria y compromiso con el ámbito social, la educación y la equidad de género en la ciencia.

"Ellos se fijan bastante en lo que es el tema de divulgación, de voluntariados y yo, hace más de 10 años, desde la universidad, me he dedicado mucho al voluntariado en ciencias, en hacer clases en contextos vulnerables, en hacer campamentos científicos", afirmó Quiñones a Cooperativa.

Desde hace cuatro años, la profesional lidera los contenidos pedagógicos y educativos de la Fundación Ingeniosas, que busca acercar la ciencia de una forma creativa y lúdica, especialmente a niñas y jóvenes en entornos desafiantes, rompiendo barreras y demostrando que “la búsqueda, la inspiración, la inquietud científica no tiene género”.

LEER ARTICULO COMPLETO