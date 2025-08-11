El reciente anuncio del descubrimiento del Yeutherium pressor, un pequeño mamífero de la era de los dinosaurios en la Patagonia chilena, ha capturado la atención del mundo científico.

En entrevista con Lo Que Queda Del Día de Cooperativa, el doctor Alexander Vargas, investigador de la Red Paleontológica de la Universidad de Chile, destacó que se trata de la "tercera especie de esta era que se halla en Chile", y subrayó la rareza y el valor de cada nuevo descubrimiento.

Respecto al detalle, dio cuenta que la dentadura del animal es la estrella de este hallazgo, destacando la importancia de este minúsculo fragmento.

Por otra parte, Vargas enfatizó en la importancia de la Patagonia, y en particular Magallanes, en el hallazgo de especies en el hemisferio sur.

"Magallanes es de importancia mundial porque de las regiones australes, es el único lugar donde estamos encontrando depósitos continentales con abundancia de fósiles de plantas, de dinosaurios y de mamíferos", puntualizó el experto.

LEER ARTICULO COMPLETO