La doctora Paula Slater, investigadora del Departamento de Ciencias Biológicas y Químicas de la Universidad San Sebastián, y líder de un estudio de regeneración de tejidos, explicó en Cooperativa por qué se enfoca en la rana africana para avanzar en esta línea.

"Una de las principales características de las ranas es que tienen una fecundación externa -la hembra pone los huevitos al medio y ahí son fertilizados-, entonces se puede ver todo el proceso del desarrollo, y nos permite tener estadía del desarrollo en el cual regeneran", detalló en Lo que Queda del Día.

La investigación que Slater lidera se centra en los "distintos factores que influyen en la regeneración de la médula espinal, pero eso involucra también efectos que pueda tener sobre división y migración de las células, regeneración de los axones, etcétera. Entonces, si llegásemos a determinar qué es lo que lleva a la regeneración, esto se podría aplicar luego en enfermedades neurodegenerativas".

Con todo, la misión de la experta en neurogeneración y metabolismo es "generar algún fármaco o algo que pueda estimular los procesos para eventualmente permitir la regeneración de tejidos", aunque prevé que el estudio se prolongará por varias décadas antes de llegar a esa fase.

