Tras serie de experimentos, científicos afirman que los chimpancés son pensadores racionales

Científicos dieron otro paso al apuntar que los chimpancés pueden tener más en común con los humanos de lo que se creía, y aseguraron que podrían ser pensadores racionales, al comprobar cómo revisan sus creencias previas cuando se les presenta nueva información.

Un equipo de investigadores, liderado por científicos de la Universidad de California en Berkeley (Estados Unidos) y de la Universidad de Utrech (Países Bajos) aportaron pruebas de que los chimpancés, como los humanos, pueden cambiar de opinión en función de la solidez de la evidencia disponible, una característica clave del pensamiento racional.

El jueves publicaron los resultados de su trabajo en la revista Science.

Los investigadores trabajaron en el santuario de chimpancés de la Isla Ngamba, en Uganda, y presentaron a los animales dos cajas, una de las cuales contenía comida; primero recibieron una pista que sugería la que contenía la recompensa, pero más tarde se les proporcionó una evidencia más sólida que apuntaba a la otra, y comprobaron cómo cambiaron frecuentemente sus elecciones en respuesta a información que iban recibiendo.

Este tipo de razonamiento "flexible" es algo que se asocia con niños de unos cuatro años, por lo que los científicos se mostraron emocionados al demostrar que los chimpancés también pueden hacerlo, explica una nota de la Universidad de Berkeley que resume las conclusiones de la investigación.

Experimentos controlados

Para garantizar que los hallazgos reflejaran un razonamiento genuino y no un instinto, el equipo incorporó experimentos rigurosamente controlados y modelos computacionales.

Esos análisis descartaron explicaciones más simples, como que los chimpancés prefirieran la señal más reciente (un sesgo de actualidad o de inmediatez) o reaccionaran ante la señal más evidente, y los modelos confirmaron que la toma de decisiones de los chimpancés se ajustaba a estrategias racionales de revisión de creencias.

El estudio, señaló la nota de la citada Universidad, desafía la visión tradicional de que la racionalidad -la capacidad de formar y revisar creencias basadas en evidencia- es exclusiva de los humanos.

Los investigadores quieren ahora extender el estudio a otras especies de primates y construir un mapa comparativo de las habilidades de razonamiento a través de las ramas evolutivas.

La investigación de diferentes ramas de la zoología y del comportamiento animal y humano -desde la empatía canina hasta la cognición numérica en niños- sigue mostrando la misma lección: los animales son capaces de mucho más de lo que se ha supuesto históricamente.