Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago22.7°
Humedad50%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Sociedad | Derechos humanos | Migración

Día de los Migrantes: 304 millones de personas en el mundo viven fuera de su país de origen

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

La OIM destacó el rol de los migrantes que han "aportado una asistencia vital en países con poblaciones envejecidas".

Pero además, también apoyan la economía de sus países con el envío de remesas a sus familias.

Día de los Migrantes: 304 millones de personas en el mundo viven fuera de su país de origen
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Hasta 304 millones de personas, que representan casi el 4 % de la población mundial, viven fuera del país en el que nacieron, reveló la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en un comunicado este jueves, coincidiendo con el Día Internacional de los Migrantes.

La OIM destacó la contribución de los migrantes en sectores esenciales como la salud, la construcción, la agricultura y la tecnología, "aportando una asistencia vital en países con poblaciones envejecidas".

Pero además, también apoyan la economía de sus países con el envío de remesas a sus familias que, en 2024, alcanzaron los 905.000 millones de dólares, apuntó la OIM.

La organización matizó que la mayoría de estas remesas va a parar a países de ingresos medios y bajos para cubrir los gastos de comida, de educación y de salud, superando "en muchos casos" el valor de la ayuda extranjera y los flujos de inversión.

Aun así, la OIM recordó el riesgo que sigue suponiendo cruzar fronteras, especialmente cuando las rutas regulares están limitadas.

"Estos viajes pueden conllevar peligrosas travesías por el mar y el desierto, explotación y un acceso limitado a asistencia y protección", alertó.

El Mar Mediterráneo, subrayó, sigue siendo una de las rutas migratorias más mortíferas, con más de 33.000 muertes desde 2014.

Además, la OIM recordó que dentro de los países hay 83,4 millones de desplazados internos por conflictos, violencia y desastres.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada