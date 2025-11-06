El científico informático chileno Sergio Somerville, con más de 40 años de experiencia internacional en educación y transformación digital, afirmó que “los estudiantes van a usar inteligencia artificial, se les permita o no”, y llamó a los docentes a diseñar nuevas metodologías de evaluación ante este escenario.

Somerville, quien participó en el 4to Foro de Empleabilidad de la Universidad Autónoma, sostuvo en entrevista con Cooperativa que el desafío no está en prohibir su uso, sino en integrar la IA como un “tercer participante” del proceso educativo, junto al profesor y el alumno.

“El profesor debe trabajar con el estudiante y con la inteligencia artificial. Lo importante es entrenar la capacidad de análisis crítico y enseñar a cuestionar las respuestas que da la máquina”, señaló en Lo que Queda del Día.

LEER ARTICULO COMPLETO